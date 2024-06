Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 7 iunie 2024, a marcat un moment important pentru aviația romaneasca, odata cu operarea primului zbor direct pe ruta București Otopeni (OTP) – New York John F. Kennedy (JFK) de catre compania aeriana low-cost HiSky. Zborul inaugural a decolat de pe aeroportul Otopeni la ora 08:00 și urmeaza…

- Compania HiSky va opera vineri, 7 iunie, de pe aeroportul International Henri Coanda, primul zbor direct din Bucuresti catre Statele Unite ale Americii, dupa mai mult de 20 de ani.Aeronava HiSky, Airbus A330 200, prima aeronava wide body din flota companiei si singura de acest tip inregistrata in Romania,…

- Compania HiSky va opera vineri, 7 iunie, de pe aeroportul International Henri Coanda, primul zbor direct din Bucuresti catre Statele Unite ale Americii (SUA), dupa mai mult de 20 de ani, informeaza Agerpres.

- Pe Aeroportul International Fort Worth, in Texas, un avion de tip Boeing 737-800 apartinand companiei americane American Airlines a fost luat de vant in timp ce pasageri asteptau sa urce la bordul acestuia. Din fericire, nu au fost raniti. Due to strong winds, the #Boeing 737-800 of #AmericanAirlines…

- O persoana a murit dupa ce avionul care zbura de la Londra catre Singapore s-a confruntat cu turbulențe. Zeci de persoane sunt ranite. Avionul a fost deviat catre alt aeroport.Zborul dintre Londra și Singapore a fost lovit de turbulențe severe.Un pasager a murit, potrivit BBC.

- Avionul a decolat cu doar o parte din pasageriNu mai puțin de 43 de calatori au ramas blocați ore in șir pe aeroportul din Cluj-Napoca din cauza defecțiunii scannerelor destinate verificarii bagajelor. Acest lucru i-a impiedicat pe oameni sa avanseze catre poarta de imbarcare. Imediat s-au format cozi…

- Aeroportul Henri Coanda din București este tranzitat de mii de calatori in fiecare zi, dar puțini sunt cei care știu ca aici se afla o sala secreta, dedicata spectacolelor. Incaperea secreta din Aeroportul Otopeni Pasagerii cu escale sau cei care au de așteptat foarte mult ca avionul lor sa plece catre…

- „Romanii au talent”, sezonul 14 revine in aceasta seara la Pro TV, de la ora 20.30, cu o noua ediție. Pe scena, in fața celor patru jurați, vor urca concurenți talentați la dans, la magie, dar și la teatru și cantat. Trupa An Theos s-a urca pe scena in cea de-a zecea ediție de la „Romanii au talent”,…