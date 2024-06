Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si-a propus inființarea portofoliul pentru Aparare daca va caștiga un al doilea mandat la conducerea executivului comunitar. Acest anunt il priveste personal si pe Klaus Iohannis. De ce? Pentru ca viitorul fost presedinte al Romaniei vizeaza funcția de comisar…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu a dezvaluit daca este in spatele unei campanii publicitare promovata pe Google in valoare de 70.000 de euro care a incalcat regulile Uniunii Europene aprobate in perioada in care a condus executivul UE

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a raspuns din nou criticilor care au denuntat disponibilitatea sa de a coopera cu grupurile de dreapta din Parlamentul European, relateaza DPA sambata, potrivit news.ro. “Este vorba de a castiga fortele politice care sunt atat de importante pentru…

- Polonia va incerca sa obtina in viitoarea Comisie Europeana postul de comisar european pentru aparare, daca va fi creat acest post ce nu exista in actualul executiv comunitar, a declarat duminica fostul premier polonez Ewa Kopacz, in prezent vice-presedinta a Parlamentului European. Presedinta Comisiei…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marti la Praga ca, daca va ramane in acest post dupa alegerile europarlamentare din iunie, in viitoarea Comisie Europeana va exista si un comisar pentru aparare.