Directorii băncilor europene, îngrijorați pentru industrie. Noi riscuri S-a dat un semnal de alarma. Avansul Inteligentei Artificiale (AI) va creste dependenta bancilor de marile companii americane de tehnologie, ceea ce va crea noi riscuri pentru industria bancara, sustin directorii bancilor europene intervievati de Reuters . Interesul in utilizarea Inteligentei Artificiale in domeniul serviciilor financiare a crescut dupa lansarea ChatGPT la finele lui 2022, pe masura ce bancile analizeaza cum ar putea folosi Inteligenta Artificiala generativa. Insa, la o reuniune a directorilor din domeniul fintech, care a avut loc saptamana aceasta la Amsterdam, unii participanti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

