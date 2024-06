Dreptul la vot, promovat de tineri pentru tineri

Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput Alegerile Europarlamentare: Cum se voteaza in cele 27 de state membre și ce candidati au propus partidele din Romania Astazi au inceput Alegerile pentru Parlamentul European, alegeri care sunt programate sa aiba loc in toate statele europene in perioada 6-9 iunie. Olanda a dat oficial startul…

- ”Revolut face apel la UE si la autoritatile nationale sa ia atitudine fata de fenomenul in crestere al scam-urilor initiate si raspandite prin platformele de social media, dat fiind ca 77% din totalul cazurilor de scam-uri raportate de utilizatorii Revolut din Spatiul Economic European (SEE) au avut…

- Horia Constantinescu, candidatul PSD la Primaria Municipiului Constanta, alaturi de Catalin Grasa, candidatul PSD la presedintia Consiliului Judetean Constanta, Irinela Nicolae, candidat PSD la Parlamentul European si de echipele de consilieri locali si judeteni, sunt prezenti la evenimentul de lansare…

- Matthias Ecke, deputat german și candidat la alegerile pentru Parlamentul European din iunie, a fost grav ranit vineri in timp ce punea afișe de campanie. Politicianul a fost atacat de patru tineri in orașul Dresda in timp ce lipea afișe de campanie. Ecke este principalul candidat al Partidului Social-Democrat…

- Noi, europarlamentarii PNL, alaturi de grupul PPE Creștin-Democrat, am contribuit in acest mandat, 2019-2024, la consolidarea unuia dintre principalele obiective ale Uniunii Europene: acela de a-i aduce pe europeni, mai ales pe cei tineri, impreuna.

- In Romania nu se vorbește deloc despre eșecul reuniunii miniștrilor de mediu din UE cu privire la adoptarea Legii pentru Refacerea Naturii. Deși grupul PPE s-a opus acestei norme restrictive de sorginte neomarxista, Parlamentul European a adoptat-o, la presiunea Comisiei Europene. Acum, ar fi trebuit…

- PLAN… Consiliul Local Vaslui a aprobat, ieri, Strategia de Tineret a Municipiului Vaslui cu orizontul de timp 2023-2030. Documentul a fost la un pas de a fi respins, dupa ce trei comisii de specialitate (Urbanism, Programe și Buget-Finanțe) au dat aviz nefavorabil. Strategia de tineret a fost aprobata…

- O tabara de design pentru tineri si un simpozion de arhitectura vor avea loc luna viitoare in fosta hala de compresoare a Fabricii de Tigarete din Sfantu Gheorghe, achizitionata de catre autoritatile locale. Potrivit reprezentantilor Biroului pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe, tabara…