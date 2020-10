VIDEO Nagorno-Karabah: Posibilă crimă de război. O filmare pare să înfățișeze executarea a doi armeni Înregistrari video cu potențiale crime de razboi au aparut pe rețelele de socializare în timp ce luptezl fac ravagii în jurul teritoriului disputat Nagorno-Karabah între Azerbaidjan și etnicii armeni, relateaza BBC.

Una dintre înregistrarile video, care a fost postata pe o aplicație de mesagerie, pare sa arate doi armeni în uniforme militare în timp ce erau capturați de trupele Azerbaidjanului.

Un al doilea video pare sa arate aceiași armeni în timp ce sunt împușcați cu mîinele la spate.

Autoritațile armene au identificat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

