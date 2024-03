Stiri pe aceeasi tema

- Firma de cercetari geologice care a facut o analiza in zona Calopar, satul Bazdana, judetul Dolj, unde au loc emanatii de gaze din pamant, a propus o serie de masuri printre care si sondare verticala si posibila executare de foraje de exploatare a acumularii de gaze. Potrivit Prefecturii Dolj, planul…

- Planul de masuri pentru analiza geologica a zonei Calopar, sat Bazdana, județul Dolj, a fost intocmit și aprobat in unanimitate prin Comitetul Local pentru Situații de Urgența Calopar. Pentru identificarea modului de acumulare și geneza acumularii de gaz in zona satului Bazdana, firma care face cercetari…

- Locuitori din satul Bazdana, comuna Calopar, din judetul Dolj, sustin ca au facut nenumarate sesizari catre autoritati privind acumularile de gaze in pamant si pericolul la care sunt expusi in momentul in care acestea ies la suprafata, insa pana acum nu au primit niciun raspuns. „Gaze sunt aici, in…

- ”Patru persoane, respectiv trei gospodarii aflate in imediata apropiere a casei in care a avut loc explozia, au fost relocare in aceasta seara. Localnicii au mers la rude unde vor ramane pana cand in zona se vor definitiva masuratorile si cercetarile”, au transmis, duminica seara, oficialiin Prefecturii…

- Locuitorii unui sat din Dolj sunt in alerta dupa ce din mai multe fantani a inceput sa iasa gaz. Patru persoane au evacuate. Cazul a ajuns și in atenția reprezentaților Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. La scurt timp dupa ce localnicii au dat alerta, la fața locului s-au deplasat specialiștii…

- Patru persoane din trei gospodarii aflate in apropierea casei care a explodat in Baydana, judetul Dolj, au fost evacuate. Oamenii vor locui la rude. „Patru persoane, respectiv trei gospodarii aflate in imediata apropiere a casei in care a avut loc explozia, au fost relocate in aceasta seara. Localnicii…

