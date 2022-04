Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2,5 milioane de ucraineni, majoritatea femei si copii, au parasit tara de la inceputul invaziei ruse, conform datelor Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati, din care rezulta ca cei mai multi, 1,6 milioane, au trecut in Polonia, in timp ce in Romania au venit peste 173.000, relateaza CNN. Milioane…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron și cancelarul germaniei, Olaf Scholz, au avut, sambata, o convorbire de mai mult de o ora cu Vladimir Putin, in incercarea de a negocia cu liderul de la Kremlin incetarea razboiului din Ucraina. Discuțiile nu s-au concretizat cu nicuun rezultat. Conform AFP, care…

- U.S. Vice President Kamala Harris will collaborate with Poland and Romania on next steps to respond to Russia’s invasion of Ukraine and reassure them of Washington’s support during her meetings with leaders of both countries starting Thursday, according to Reuters. The countries have been increasingly…

- NATO are „responsabilitatea de a se asigura ca acest conflict nu va escalada și nu se extinde dincolo de Ucraina. Acest lucru ar fi și mai periculos, distructiv și chiar mai letal. Situația ar putea scapa de sub control”, a declarat, marți, la Riga, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, intr-o…

- Un microbuz in care se aflau patru persoane s-a lovit, marți dimineața, de un TIR pe o șosea din județul Suceava. Persoanele aflate in microbuz au fost ranite, doua fiind incarcerate. Potrivit ISU Suceava, coliziunea dintre microbuz și autotren s-a produs in zona localitații Mestecaniș. Persoanele din…

- Mai multe state occidentale, inclusiv Marea Britanie si SUA, au cerut Interpol sa suspende Rusia din aceasta organizatie internationala de cooperare in domeniul politiei, anunta ministrul britanic de Interne Priti Patel, citat de AFP. Pe langa Regatul Unit și SUA, și Canada, Australia si Noua Zeelanda…

- Fostul presedinte american Donald Trump l-a laudat pe Vladimir Putin, spunand ca este „atat de inteligent”, fața de liderii noștri, cu referire la actualul președinte Joe Biden și șefii statelor occidentale, care sunt “atat de prosti”. Trump le-a vorbit conservatorilor americani, la o reuniune anuala…

- O racheta SpaceX, scapata de sub control, va lovi Luna, dupa ce a petrecut aproape sapte ani zburand prin spatiu, spun expertii. Coliziunea ar putea avea loc in martie. Racheta a fost lansata initial din Florida, in februarie 2015, ca parte a unei misiuni interplanetare, scrie The Guardian. Dupa ce…