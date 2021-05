Stiri pe aceeasi tema

- 17 persoane, dintre care 5 copii, au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament din Slatina. Din primele informații, flacarile au izbucnit din cauza unei lumanari. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au intervenit, in municipiul Slatina,…

- Incidentul a avut loc in cel mai amre mall din Timișoara. O femeie care era insoțita de trei fetițe a fost alarmata de strigatele unei femei. A observat un barbat care fugea cu o poșeta in mana. Pentru ca a trecut pe lana ea, femeia, de una singura a incercat sa il opreasca. a fost […] The post O femeie…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca a discutat cu ministrii, in sedinta Guvernului, despre Planul National de Redresare si Rezilienta, si le-a transmis ca este momentul ca lucrurile sa accelereze. „Sunt sigur ca vom avea un PNRR bun, prin care vom atrage toate sumele alocate Romaniei”, a spus…

- O femeie din localitatea Babdiu, din apropiere de Dej, i-a șocat anchetatorii. Ea și-a provocat rani grave cu un cuțit și și-a injunghiat cei doi copii, pentru a da vina pe socrul ei, vrand sa se razbune pentru un conflict mai vechi. Femeia a sunat, miercuri seara, la 112 și a anuntat ca a existat […]…

- Trei copii, o fata de 14 ani si doi baieti de 9 si 10 ani, au fost loviti pe trecerea de pietoni de un judecator din Oradea aflat la volanul unui Matiz, pe o strada din Sighetu Marmatiei. Potrivit antena3.ro, accidentul produs vineri dimineața a fost surprins de o camera de supraveghere montata in…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Politia s-a retras in ultima perioada și nu a mai fost vizibila in actiuni pentru respectarea masurilor de stopare a pandemiei, dar este momentul sa revina. “Cred ca s-a retras in ultima perioada si nu a mai fost vizibila. E momentul sa revina pentru ca inca nu am…

- O emisiune TV pentru copii cu adulți complet goi, care raspund la intrebari despre corpul uman, a starnit furie in Olanda. O petitie a ajuns la Parlament. Un promo pentru programul numit „Pur și simplu gol”, care urmeaza sa fie televizat de radiodifuzorul public NOS, a aratat un grup de adulți dezbracandu-se…