Un barbat și o femeie au fost loviți de trasnet luni dupa-amiaza pe plajele din Aquila, Michoacan. Tragicul incident a avut loc dupa ce o furtuna puternica a lovit, din senin, una dintre cele mai frumoase plaje din statul Michoacan. In acel moment pe plaja se aflau sute de persoane. In a tragic incident that […] The post VIDEO. Momentul in care un barbat și o femeie sunt loviți de fulger, pe plaja, sub privirile ingrozite ale celorlalti turisti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .