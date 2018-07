Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 ani care lucra la extinderea retelei de canalizare din localitatea olteana Bobicesti a fost scos, marti, 5 iunie 2018, de sub malul de pamant prabusit peste el dupa mai bine de patru ore. Accidentul s-a produs din cauza nerespectarii normelor de protectia a muncii.

- Din punct de vedere al evolutiei istorice, pana la jumatatea secolului al XIX-lea imensa majoritate a locuintelor din judetul Calarasi erau de tipul bordeielor semi-ingropate, despre care batranii satelor din zona isi mai amintesc inca: ,,Casa mica cu o singura camera, avea in mijloc un stalp de sustinere.…

- In municipiul Alba Iulia vor fi realizate 124 de platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor urbane. Valoarea investiției este de 10,5 milioane lei, adica peste 2,2 milioane de euro, iar lucrarile vor dura trei ani. Marți, 29 mai, in ședința Consiliului Local Alba Iulia va fi supusa…

- De la 1 mai, platești daca vrei sa vizitezi Țara Luanei, așa cum este menționat in legende spațiul din Munții Buzaului in care se afla așezarile rupestre, trovanții și muzeul chihlimbarului. Hotararea consiliului local Bozioru privind taxarea turiștilor naște ample controverse. In timp ce unii dintre…

- CHIȘINAU, 17 mai — Sputnik. Un tânar de 17 ani a fost reținut de polițiștii din sectorul Buiucani din Capitala. Acesta este suspectat ca ar fi înșelat de bani o doamna de 65 de ani. http://politiacapitalei.md/wp-content/uploads/2018/05/video-escrocherie.mp4 Femeia a…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca este importanta atitudinea civica a romanilor pentru a-i "readuce pe guvernanti cu picioarele pe pamant", adaugand ca are de multe ori impresia ca Romania se afunda intr-o gaura de populism si diletantism. "Banuiesc ca oamenii sunt in strada fiindca…

- Problemele create de schimbarea operatorului care ridica deseurile de pe raza municipiului Lugoj continua. La aproape o saptamana de la preluarea serviciului, Retim nu ofera lugojenilor nicio solutie sa scape de o serie de deseuri care sunt generate in gospodarie. Zeci de locuitori sunt revoltati de…

- Oamenii de știința sunt in cautarea unei planete gigantice inghețate, care s-ar ascunde la periferia sistemului nostru solar. Obiectul cosmic a fost denumit „Planeta Noua” („Planet Nine”) și ramane un mare mister in lumea astronomiei. O echipa de cercetatori considera ca raspunsul s-ar putea afla exact…