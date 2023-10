Stiri pe aceeasi tema

- La data de 09 octombrie 2023, ora 16.55, polițiștii Biroului Rutier Focșani au oprit in trafic, pe DN2 E85 (Focșani), un autoturism, condus de catre un barbat, de 40 de ani, care se deplasa din direcția Garoafa catre Focșani. In autoturism au fost identificați doi pasageri, iar cu ocazia controlului…

- Un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea a intervenit in aceasta dimineața in localitatea Lamotești pentru a prelua un biciclist acroșat de o mașina. Potrivit SAJ Vrancea, ,,astazi, la ora 10:00, dispeceratul SAJ primește un apel pentru un accident rutier in localitatea Lamotești,…

- In acesta dimineața, in jurul orei 09.00, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata despre faptul ca pe Drumul Național 2 E85 – Pufești, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat faptul ca, un barbat, in varsta de 54 de ani, din comuna…

- O noua statie de pompieri va fi inființata in comuna Dumitrești și va deservi atat comuna Dumitresti, cat si mai multe localitați din jur, printre care Bordești, Chiojdeni, Jitia, Vintileasca. Astfel, aceste localitați vor putea beneficia de interventii rapide ale autospecialelor de pompieri in caz…

- O mașina de poliție a fost lovita de un alt autoturism, iar doua persoane au fost ranite, traficul rutier fiind blocat. Accidentul rutier a avut loc in afara municipiului Adjud, la intersecția cu DN11A, la km 233+800. Conform Biroului de presa al IPJ Vrancea, „in jurul orei 13.37, o autospeciala din…