- Marocanii au sarbatorit pe strazile din Belgia, Franta si Tarile de Jos calificarea in semifinalele Cupei Mondiale, in urma victoriei in fata Portugaliei. Au fost inregistrate si incidente, fortele de ordine intervenind cu gaze lacrimogene, noteaza news.ro. La Bruxelles, mii de marocani au iesit pe…

- Selectionata Marocului a devenit prima echipa africana calificata in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal, dupa ce a invins neasteptat echipa Portugaliei cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, pe Al Thumama Stadium din Doha, in sferturile de finala ale editiei din Qatar.

- Selectionata Frantei, detinatoarea trofeului, este prima formatie calificata in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Danemarcei cu scorul de 2-1 (0-0), sambata, pe Stadium 974 din Doha, in Grupa D.

- Selectionata Frantei, campioana mondiala en titre, a invins formatia Australiei cu scorul de 4-1 (2-1), marti seara, pe Al Janoub Stadium din Al Wakrah, in meciul sau de debut Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

- Mai multe orașe importante din Franța, printre care Lille, Strasbourg și Bordeaux, au declarat ca nu vor organiza fan zone și nu vor monta ecrane gigantice in aer liber pentru a viziona meciurile de la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, in semn de protest fața de problemele ecologice și umanitare.…