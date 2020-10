Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern adoptarea a cinci masuri pentru categoriile de beneficiari din fonduri externe nerambursabile. „O prima masura de refera la majorarea plafonului alocat pentru achizitia de echipamente medicale. Astfel, Ordonanta…

- Plafonul alocat pentru achizitia de echipamente medicale din fonduri externe nerambursabile a fost majorat la 1,2 miliarde de euro, a anuntat, miercuri, Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene. ‘Guvernul Romaniei a adoptat cinci masuri importante pentru ceea ce inseamna categoriile de beneficiari…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat, miercuri, ca plafonul alocat pentru achiziția de echipamente medicale din fonduri externe nerambursabile s-a majorat de la 350 de milioane euro, la 1,2 miliarde de euro, anunța MEDIAFAX.Marcel Boloș a declarat ca plafonul alocat pentru…

- Ministerul Economiei deschide, luni, inscrierile pentru microgranturi acordate din fonduri UE firmelor afectate de pandemia de COVID-19 Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri lanseaza luni, 12 octombrie, de la ora 10.00, inscrierile pentru microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru alocarea din fonduri externe nerambursabile a 175 de milioane de euro pentru achizitia de echipamente si materiale sanitare in vederea inceperii noului an scolar, a declarat, luni, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, la

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut ministrilor ca pana la 31 iulie, sub coordonarea ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, sa defineasca tipul de proiecte finantabile in cadrul exercitiului financiar multianual european 2021-2027, avand in vedere ca Romania are garantia, in urma deciziei…