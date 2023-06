VIDEO. Măcel la Milano: 60 de români s-au încăierat cu răngi, cuțite și sticle 60 de romani inarmați cu rangi, cuțite și sticle s-au incaierat luni seara la Milano, din cauza unui loc de parcare. Șapte persoane au fost ranite grav. 50 de carabinieri, intre care și trupe speciale au intervenit pentru a aplana conflictul extrem de violent. Scandalul a pornit in cursul serii, la ora 18.45, dupa ce […] The post VIDEO. Macel la Milano: 60 de romani s-au incaierat cu rangi, cuțite și sticle appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au fost ranite luni seara la Milano, dupa ce 60 de romani inarmați cu rangi, cuțite și sticle s-au incaierat din cauza unui loc de parcare. Incidentul extrem de violent a fost stins doar dupa intervenția a 50 de carabinieri, intre care și trupe speciale.

- Un polițist din Milano, Italia, a fost lasat lat in plina strada dupa ce un roman i-a dat un pumn. Polițistul incercase sa desparta doi barbați care se luasera la bataie.Concret, doi barbați au inceput sa se cearte la intersecția dintre via Vittor Pisani și via San Gregorio, in apropierea garii centrale…

- Lista fugarilor celebri, mai ales a celor din Italia, a fost completata, saptamanile trecute, cu fostul lider PSD Darius Valcov, care și-a deschis o firma la Milano și și-a cumparat o vila de lux cu mult inainte de a fi condamnat definitiv. Autoritațile susțin insa ca Valcov nu a putut fi localizat,…

- Un grup de 15 tineri a fost reținut de Jandarmi și Poliție sa se urce in trenul catre Constanța, sambata dupa-amiaza, in Gara de Nord. Asupra tinerilor s-au gasut substabțe stupefiante. Cei 15 tineri, dintre care doi din Anglia și trei din Ungaria, mergeau la festivalurile care au loc, zilele acestea,…

- In Biserica Ortodoxa, Sfantul Gheorghe este considerat protectorul armatei, dar ocrotirea lui se rasfrange nu numai asupra soldaților, ci și asupra țaranilor. Sfantul a fost patronul militar al Moldovei medievale, portretul lui fiind pictat pe steagul lui Ștefan cel Mare. Pe 23 aprilie, de Sfantul Gheorghe,…

- Consiliul de Supraveghere al rafinariei ploiestene Petrotel Lukoil, controlata de gigantul petrolier rus omonim, i-a inlocuit pe 4 dintre cei 5 membri ai directoratului, structura de conducere executiva a companiei, releva date analizate de Profit.ro. Inlocuirile au fost decise cu doua luni inainte…

- Ucraina și-a schimbat unele planuri militare din cauza scurgerilor de documente militare secrete ale SUA, a relatat CNN, citand o sursa apropiata președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. CNN nu a oferit detalii despre aceste informații, dar a precizat ca scurgerea de informații a determinat și Pentagonul…

- Doua avioane de lupta F-16 ale detașamentului „Carpathian Vipers”, aflate in misiune de Poliție Aeriana intarita sub comanda NATO, au interceptat vineri doua avioane rusești in Țarile Baltice. Potrivit MApN, in data de 7 aprilie, la numai șase zile de la preluarea misiunii de Poliție Aeriana intarita…