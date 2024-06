Stiri pe aceeasi tema

- Andrey Rublev (26 de ani, locul 6 ATP) a fost invins de Matteo Arnaldi (23 de ani, #35) la Roland Garros, scor 6-7 (6-8), 2-6, 4-6, și parasește competiția in turul 3, faza „16-imilor”. Pe parcursul meciului, rusul a fost autorul mai multor crize de nervi. In 2020 și 2022, Andrey Rublev ajungea in faza…

- Tenismena romana Ana Bogdan s-au calificat in runda a treia a turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a invins-o in doua seturi identice pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, scor 6-4, 6-4. Jucatoarea noastra s-a impus in fata finalistei din 2021 dupa o ora si 38 de minute. Ana Bogdan (31…

- Ana Bogdan, locul 64 WTA, s-a calificat, joi, in turul trei al turneului de grans slam de la Roland-Garros, informeaza news.ro.Bogdan a invins-o in turul doi pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, numarul 22 mondial si cap de serie 20, scor 6-4, 6-4. Meciul a durat o ora si 38 de minute.

- Open GSP, noua emisiune despre tenis marca Gazeta Sporturilor, revine joi, 30 mai, de la ora 11:00, pentru a analiza meciurile romancelor de la Roland Garros. Mihaela Buzarnescu revine la Open GSP, alaturi de jurnaliștii Alexandru Barbu, Luminița Paul și Roxana Fleșeru. Aceștia vor analiza meciurile…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, fost numar 1 mondial, in prezent pe locul 275 ATP, a fost eliminat luni, in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a inclinat in trei seturi, 3-6, 6-7 (5/7), 3-6, in fata germanului Alexander Zverev (4 ATP, fa

- Rafael Nadal (37 de ani, 276 ATP) a fost eliminat in turul 1 de la Roland Garros 2024. A fost ultimul meci al spaniolului la turneul pe care l-a caștigat de 14 ori. A fost invins in trei seturi de Alexander Zverev (27 de ani, 4 ATP), scor 3-6, 6-7, 3-6. ...

- Francezul Alexandre Muller, locul 109 mondial, l-a invins pe rusul Andrei Rublev, locul 6, in trei seturi, scor 3-6, 6-3, 6-2, luni, la Masters 1000 de la Roma. In urma acestei victorii, jucatorul francez s-a calificat in optimi, potrivit news.ro

- Andrei Rublev a obtinut, miercuri, cea mai importanta victorie a sezonului sau, la Mutua Madrid Open, unde l-a oprit in sferturi pe Carlos Alcaraz, care era in cautarea unui al treilea titlu consecutiv istoric la turneul ATP Masters 1000, potrivit news.ro.