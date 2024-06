Stiri pe aceeasi tema

- „Sarbatorim nu doar minunata voastra existența, ci și dreptul la un viitor plin de speranța”, spune președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj adresat de 1 iunie copiilor. „Voi sunteți bucuria și echilibrul nostru”, transmite premierul Marcel Ciolacu.

- FOTO&VIDEO: Sute de copii din municipiul Dorohoi au sarbatorit, in avans, Ziua Internaționala a Copilului, alaturi de pompieri Sute de copii din municipiul Dorohoi au sarbatorit, in avans, Ziua Internaționala a Copilului, alaturi de pompieri. Prezentarea autospecialelor și a echipamentelor folosite…

- Studiu Reveal Marketing Research Cel mai recent studiu derulat de Reveal Marketing Research și-a propus sa afle mai multe detalii atat despre modul in care se pregatesc romanii sa celebreze 1 Iunie, Ziua Copilului, cat și despre percepțiile și sentimentele lor legate de rolul de parinte.56% dintre parinții…

- Pretul unitar pentru fiecare pachet este de 120 de lei plus TVA 19 .Primaria Cobadin cumpara dulciuri pentru copii, ce vor fi oferite de 1 Iunie, de la VIT Invest SRL, din Constanta Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, unde se face precizarea ca achizitia s a facut…

- 18-19 mai | „Serbarea Narciselor” 2024 de la Negrileasa: Vizionare de film, spectacole, ansambluri folclorice și tobogane pentru copii. PROGRAMUL 18-19 mai | „Serbarea Narciselor” 2024 de la Negrileasa: Vizionare de film, spectacole, ansambluri folclorice și tobogane pentru copii. PROGRAMUL Poiana Negrileasa…

- Asta in timp ce in spatele lui era un panou inscripționat cu „Romania Renaste”, platforma care militeaza pentru alegerea lui Geoana ca președinte al țarii. Geoana iși face campanie electorala cu vedetele din showbiz: influencer controversat, invitat special la NATO Ion Cristoiu lanseaza o teorie-bomba…

- Femeile care cresc copii ar putea sa intre și mai repede la pensie, potrivit unui nou proiect de lege, depus saptamana aceasta in Parlament. Mai mult, condiția ca acestea sa realizeze un stagiu complet de cotizare s-ar putea schimba in cea a realizarii unui stagiu minim, informeaza avocatnet.roConcret,…

- Sergio Perez a facut istorie in Formula 1™. In 2011, cand a luat prima data startul in Marele Premiu al Australiei, a fost desemnat primul pilot mexican care ia startul in competiție in ultimii 30 de ani. De-a lungul carierei a avut o serie remarcabila de reușite.