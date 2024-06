Fotoreportaj: Manastirea Cerbu, judetul Tulcea - Oaza de spiritualitate in inima Muntilor Macin (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Lista candidatilor la primaria localitatii Murighiol, judetul Tulcea, pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este urmatoarea: MURIGHIOL 1 CUCERENCU MARIAN ALIANTA PENTRU UNIREA ROMANILOR 1 IGNAT ALEXANDRU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 IVANOV FILIP PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 1 CHIRILA MIHAI PARTIDUL S.O.S.…

- Un accident rutier a avut loc astazi in judetul Constanta, pe DN38 intre localitatile Agigea si Techirghiol. Din primel einformatii o masina s a rasturnat in camp. Potrivit martorilor soferul ar fi reusit sa iasa din masina si era ajutat ed alti participanti la trafic ptana la sosirea cadrelor medicale.…

- Daca vrei sa petreci in natura a doua zi de Paște, in loc sa stai din nou la masa, una din variantele care te așteapta este o excursie de o zi la Cetatea Enisala și o drumeție pe Dealul Bujorului, ambele in județul Tulcea și in legatura. Drumeția din Munții Macinului este organizata de o […] Articolul…

- Tortoman este o comuna in judetul Constanta, Dobrogea, Romania, formata din satele Dropia si Tortoman. Conform recensamantului efectuat in 2021, populatia comunei Tortoman se ridica la 1.547 de locuitori, in scadere fata de recensamantul anterior din 2011, cand fusesera inregistrati 1.697 de locuitori.Problemele…

- In perioada 27 29 martie 2024 Constanta a fost gazda Concursului National ldquo;Istoria si Traditiile Turcilor din Romania", concurs ce a ajuns la cea de a VI a editie.Conform selectiei Ministerului Educatiei, la competitie au participat 32 elevi din judetele Constanta, Tulcea, Ilfov si municipiul Bucuresti.Au…

- Investiția majora care urmeaza sa transforme peisajul industrial din apropierea Bucureștiului va fi amplasata la Bolintin Vale. Aici se construiește o noua fabrica de pavele, un proiect ambițios semnat de Symmetrica. Fabrica din Boletin Vale iși propune sa devina cel mai mare producator de pavaje și…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Sulina , alaturi de Asociatia "Cu drag din Sulina", Asociatia "Copii pentru Viitor" si Asociatia "Myrtidiotissa" contribuie la educarea si dezvoltarea comunitatii locale prin intermediul proiectului "Pranzul Comunitar Cu drag din Sulina. In cadrul acestui program,…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan, a declarat, duminica, in comuna Ianca, județul Braila, ca a fost nevoie de o „casatorie de convenienta” intre PSD si PNL din cauza ca „razboiul lui Putin” este foarte aproape de granițele țarii, informeaza News.ro.„Va rog sa ma intelegeti si pe mine si pe ceilalti,…