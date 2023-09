Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un weekend legendar, marcat de editia jubiliara a Festivalului de Muzica Usoara, Mamaia invita turistii si constantenii sa continue aventura muzicala, in cea mai titrata destinatie de pe litoral. Ultimul din seria concertelor organizate, in aceasta vara, de Organizatia de Management al Destinatiei…

- Incep acest articol cu cateva date semnificative ale biografiei lui Constantin Tanase (1880-1945), ilustru actor de comedie si de vodevil, cupletist, umorist si regizor de teatru. Nascut la Vaslui intr-o familie modesta de moldoveni, i-a placut arta teatrala de mic copil, mergand la diverse reprezentatii…

- Conducerea Asociatiei Managerilor de Muzee este alaturi de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania in demersul pentru modificarea sau eliminarea anumitor dispozitii din proiectul ordonantei de urgenta privind reducerea deficitului bugetar, aparut recent in spatiul public, care ar avea efecte nedorite…

- Saptamana trecuta a avut loc a 8-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor ,,Plaiurile Mioriței”, eveniment organizat de Consiliul Județean, prin Centrul Județean de Cultura și Arta Buzau. Pe scena amenajata in Parcul ,,I.C. Bratianu” au evoluat ansambluri folclorice de dansuri și muzica din Bulgaria,…

- Pe scena Festivalului International de Folclor „Plaiurile Mioritei”, timp de patru zile, vor evolua ansambluri folclorice din Bulgaria, Columbia, Croatia, Grecia, Slovacia, Serbia si Romania. Dupa doi ani de pauza, din cauza pandemiei, Consiliul Județean Buzau și Centrul de Cultura și Arta readuc…

- Un șofer a lovit, duminica, un refugiu de mijloace de transport in comun, in comuna Lunca Banului, județul Vaslui.Accidentul rutier s-a produs in localitatea Oțetoaia, comuna Lunca Banului. CITESTE SI Canicula ar putea bloca Romania: recomandari pentru șoferi de la Poliția Rutiera 19:41 1310…

- Asociația Naționala a Caselor de Cultura a Sindicatelor din Romania (ANCCSR) a transmis un comunicat adresat redacției prin care-și exprima punctul de vedere fața de intenția Primariei de preluarea a cladirii din centrul orașului.

- Universitatea de Vest din Timișoara ii invita pe timișoreni la ediția a doua a „MONS Beach Volley Festival”, cel mai important festival timișorean dedicat voleiului pe plaja, care se va desfașura in perioada 23-25 iunie in Baza Sportiva CSM din Parcul Rozelor. UVT sprijina organizarea acestui eveniment…