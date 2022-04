Stiri pe aceeasi tema

- EVENIMENT… Dupa o pauza de mai bine de doi ani, cauzata, in principal, de regulile impuse de valul de pandemie de Covid-19, pe piața muncii din județul Vaslui revine «Bursa generala a locurilor de munca”. Evenimentul va avea loc luna viitoare și sunt așteptați sa participe, atat angajatorii cu locuri…

- Groaznicul eveniment rutier a avut loc miercuri dupa-amiaza, 13 aprilie, intre comunele bacaune Racaciuni si Cleja. Pompierii au intervenit cu mai multe masini. Tragediile pe cel mai circulat drum din Moldova, E85, se tin lant. Trei persoane si-au pierdut viata si alte patru au fost ranite miercuri,…

- Un botosanean de 91 de ani a fost prins de politisti in timp ce conducea fara permis. In plus autoturismul acestuia avea numere false si nici nu trecuse Inspectia Tehnica Periodica. Politstii rutieri au ramas efectiv socati dupa un control in trafic in apropiere de municipiul Dorohoi. Acestia au oprit…

- Polițiștii de investigații criminale din Moinești au pus in executare trei mandate de percheziție pe raza județului Vrancea. La locuința unui tanar de 31 de ani, polițiștii au identificat mijloace materiale de proba privind furtul a doua bovine aparținand unui barbat din Moinești. Ulterior, din cercetari…

- Intr-o fireasca succesiune duhovniceasca cu fagaduința incredințata de conținutul celei dintai duminici a Postului celui Mare, Biserica ne statornicește astazi trecerea catre bucuria pascala prin evocarea Teologului Luminii celei necreate. A Sfantului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. A…

- Noul punct de lucru va asigura relația directa cu cetațenii din municipiul Onești și din cele 16 UAT-uri din zona Vaii Trotușului. Biroul Zonal Onești va contribui la simplificarea relațiilor dintre administrația județeana și cetațenii din zona care nu utilizeaza portalul de servicii electronice al…

- Doi barbati au fost arestati prevenitv pentru 30 de zile, pentru ca au sustras 24.800 de lei dintr-o caseta metalica a unei case de pariuri. Anchetatorii spun ca au parte din bani au fost cheltuiti pe haine.

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 6, șoseaua care leaga Caransebeșul de Orșova, in zona localitații carașene Ilova. Un singur autoturism a fost implicat in accident, mașina rasturnandu-se și fiind serios avariata. In automobil se aflau doi adulți și un minor. La fața locului s-au…