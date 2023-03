Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4 milioane și jumatate dintre locuințele din Romania au ieșit din perioada de garanție a structurii de rezistența deoarece au peste 50 de ani de la darea in folosința. Conform platformei imobiliare.NET, in țara noastra ar fi nevoie de o reinnoire a fondului locativ cu aproximativ 200.000 de unitați…

- ANAF incearca pentru a treia oara sa vanda mai multe terenuri aparținand fostului politician și ministru Elena Udrea. Cum primele doua licitații nu au atras cumparatori, ANAF propune acum la vanzare lotul de terenuri la un preț de 1,65 milioane lei fara TVA (1,96 milioane lei cu TVA – 397.680 euro),…

- O fata de 12 ani din Argentina a murit dupa ce a raspuns unei provocarii „blackout challenge” de pe TikTok. Matusa ei crede ca de vina ar fi colegii fetei, care au incurajat-o sa recurga la gestul fatal. Milagros Soto, din orașul Capitan Bermudez, Argentina, si-a pierdut viata pe 13 ianunarie pentru…

- Doi barbati din Braila, cercetati pentru sustragere de cabluri de telecomunicatii, furt care a dus, saptamana trecuta, la distrugerea retelei de telefonie fixa de la Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila, au fost arestati la domiciliu, informeaza IPJ Braila, potrivit Agerpres. Cei doi barbati…

- Numarul intrarilor ilegale in Uniunea Europeana a crescut in 2022 cu 64% comparativ cu anul precedent, ajungand la cel mai ridicat nivel de dupa 2016, a anuntat, vineri, agentia europeana de supraveghere a frontierelor, Frontex, potrivit AFP. Conform agentiei, in 2022 au fost inregistrate 330.000 de…

- Rusia a atacat infrastructura critica a Ucrainei folosind drone, in noaptea de duminica spre luni, in Kiev si in zona din jurul orasului, au anuntat oficiali ucraineni, potrivit Reuters. Pentru a doua noapte consecutiv, Rusia a atacat Kievul. “Este foarte mare zgomot in regiune si in capitala: atacuri…

- 227 de persoane au fost arestate in Franta, dintre care 47 la Paris, in timpul incidentelor de dupa finala Cupei Mondiale castigata de Argentina, duminica, impotriva Frantei, a anuntat, luni, Ministerul de Interne. 14.000 de politisti si jandarmi au fost dislocati in toata tara, inclusiv 2.750 la Paris,…

- Rusia a lansat un nou tir de rachete asupra unor ținte din Ucraina, pentru a opta oara in opt saptamani, scrie BBC. Rusia a lansat bombardamente peste noapte in regiunea Zaporojie, potrivit lui Oleksandr Starukh, șeful administrației militare regionale din Zaporojie. Loviturile au provocat pagube infrastructurii…