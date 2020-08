Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut joi, in urma datelor referitoare la declinul record al economiei Statelor Unite in trimestrul al doilea si a sugestiei presedintelui Donald Trump de amanare a alegerilor prezidentiale care trebuie sa aiba loc pe 3 noiembrie, transmite Reuters.Citește și: VERDICT…

- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, s-a aparat marti in fata unei comisii a Camerei Reprezentantilor, condusa de democrati, negand acuzatiile ca a abuzat de puterea sa pentru a-i ajuta pe asociatii presedintelui Donald Trump si pentru a sustine realegerea acestuia, relateaza Reuters…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a declarat vineri ca nu vede rostul unui nou summit cu SUA, in lipsa unei "schimbari decisive" din partea Washingtonului, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Daca un summit ar avea loc, "este foarte evident ca el nu ar servi decat la niste fanfaronade…

- Președintele țarii Igor Dodon a adresat un mesaj de felicitare Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, precum și tuturor cetățenilor americani cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. "Adresez cele mai sincere felicitări Președintelui Statelor Unite ale Americii,…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a denuntat "minciunile" lui John Bolton, fostul consilier pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, care publica in curand o carte plina de dezvaluiri despre presedintele Statelor Unite si anturajul acestuia, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- CHIȘINAU, 14 iun – Sputnik. Președintele Republicii Moldova l-a felicitat pe liderul american Donald Trump cu prilejul zilei de naștere. "Cu ocazia zilei de naștere a Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, am onoarea să îi adresez, în numele poporului Republicii Moldova…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat joi decizia presedintelui SUA Donald Trump de a autoriza sanctiuni economice impotriva oricarui responsabil al Curtii Penale Internationale (CPI) implicat in ancheta asupra activitatilor fortelor americane in Afganistan, relateaza AFP. ''Aceasta…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, spune ca nu vor mai fi aplicate restricții dure impotriva raspandirii coronavirusului in cazul unui nou val de imbolnavire. SUA nu are timp de respiro in lupta impotriva coronavirusului, depașind 1.630.000 de cazuri. Nici situația ultimelor 24…