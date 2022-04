Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, ar fi dorit sa viziteze Ucraina, iar faptul ca nu a fost primit acolo a fost „iritant”, a declarat miercuri cancelarul Olaf Scholz, transmite Reuters. „Președintele (Steinmeier – n.r.) ar fi vrut sa mearga in Ucraina și l-ar fi vizitat pe președinte…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, va merge intr-o vizita oficiala la Kiev, la invitația președintelui Radei Supreme din Ucraina, Ruslan Stafanciuk, potrivit unui anunț al Senatului. Cițu va fi primul oficial roman care merge in capitala Ucrainei de la inceputul invaziei rusești. Detaliile suplimentare…

- Generalul american in retragere Wesley Clark a declarat ca cea mai buna modalitate de a proteja NATO este ca alianța sa ajute Ucraina sa invinga Rusia, potrivit Business Insider.Clark, in varsta de 77 de ani, care a fost șeful forțelor NATO din Europa intre 1997 și 2000, a cerut Statelor Unite sa consolideze…

- Presedintele rus, intr-o discutie cu fostul lider ucrainean Petro Porosenko, s-a laudat ca ar putea avea trupe in capitalele Ucrainei, Poloniei, Letoniei, Lituaniei, Estoniei si Romaniei in 48 de ore. „Daca as vrea, in doua zile as putea avea trupe nu numai la Kiev, ci si la Riga, Vilnius, Tallinn,…

- Putin aseara a declarat razboi Republicii Moldova, revendicandu-i teritoriile, iar de rand cu ea și Finlandei, Poloniei, Estoniei, Lituaniei, Letoniei, Ucrainei, Georgiei, Armeniei, Azerbaidjanului, Kazahstanului, Turkmeniei, Tadjikistanului. De aceasta parere este fostul prim-ministru al Republicii…

- "Nu va incredeti in previziuni apocaliptice. Ucraina are o armata puternica, un sprijin international fara precedent si este pregatita pentru orice evolutie", a scris Kuleba pe Twitter, adaugand: "Inamicul este cel care ar trebui sa se teama de noi".Pe un ton similar, mai devreme duminica Mihailo Podoliak,…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a atentionat duminica împotriva "previziunilor apocaliptice", asigurând ca Ucraina este "pregatita pentru orice evolutie", transmite AFP, potrivit Agerpres."Nu va încredeti în previziuni apocaliptice. Ucraina…

- ​​Tensiunile pe axa Moscova-Washington ramân la cote ridicate. Kremlinul a reacționat, joi dimineața, calificând drept „destabilizatoare” declarațiile președintelui SUA, Joe Biden, care a promis „un dezastru pentru Rusia” daca aceasta va ataca Ucraina. „Declarațiile…