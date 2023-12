Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a prezentat inca masuri credibile pentru a compensa impactul bugetar al majorarilor de pensii planificate in anul electoral 2024, a declarat Standard & Poor's, in timp ce agentiile de rating au avertizat ca deficitul tarii ar putea ramane ridicat in viitorul apropiat, relateaza Reuters,…

- Deși s-a mai imbunatațit accesul la tratamente orfane, totuși un pacient din țara noastra asteapta peste 900 de zile pana cand are acces la un tratament inovator, aprobat de Agenția Europeana a Medicamentului, subliniaza președinta Alianței Naționale pentru Boli Rare, Dorica Dan. Este vorba despre…

- Victor Chirila, ambasadorul Republicii Moldova la București, este increzator in ceea ce privește aderarea țarii sale la Uniunea Europeana și afirma ca Romania a jucat și joaca un rol crucial in procesul de integrare.

- Premierul Marcel Ciolacu și reprezentanții Asociației Romane a Bancilor au convenit ca bancile sa nu majoreze comisioanele bancare pentru persoanele fizice și pentru firme, transmite guvernul intr-un comunicat emis la finalul intalnirii de la guvern. Comunicatul nu citeaza nici un reprezentant al bancherilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca s-a ajuns la un acord cu acestia, astfel incat comisioanele bancare sa nu creasca in Romania nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele juridice.Acordul a fost convenit in urma discuțiilor de luni cu reprezentantii membrilor Consiliului Executiv al Asociatiei…

- La standul SigurantaOnline, tinerii gameri, alaturi de parinti, isi pot testa rezilienta la pericolele de pe internet, prin intermediul unui quiz digital si a unor antrenamente fizice si mentale, alaturi de gameri. Proiectul SigurantaOnline, o initiativa a Politiei Romane, a Directoratului National…

- Uniunea Europeana iși propune sa extinda și in alte țari rutele prin care cerealele ucrainene sunt introduse pentru tranzit și import, astfel incat sa scada presiunea pe Coridoarele Solidaritații din Romania. Declarația a fost facuta de comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, intr-un…

- Reprezentanții sistemului de justiție din Iran au confirmat, marți, in premiera, faptul ca un cetațean suedez se afla intr-o inchisoare din Iran. Detenția unui cetațean suedez care lucreaza pentru Uniunea Europeana a fost confirmata marți de justiția iraniana.„Cetațeanul suedez a fost incarcerat…