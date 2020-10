Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au murit si peste 100 au fost ranite dupa ce furtuna tropicala Noul a lovit coasta centrala a Vietnamului, au declarat, luni, mass-media de stat, potrivit DPA, citata de Agerpres.Furtuna a atins uscatul in apropierea oraselor turistice Hue si Da Nang, in cursul zilei de vineri.…

- Cel putin 14 persoane au murit in statele americane Lousiana si Texas din sudul Statelor Unite in urma uraganului Laura, care a facut si 31 de victime in Haiti, potrivit celor mai recente bilanturi oficiale publicate vineri, informeaza AFP. Guvernatorul statului Louisiana, John Bel Edwards,…

- Cel putin 18 persoane au murit in urma accidentului aerian din sudul Indiei, iar unul dintre ei a fost testat pozitiv la Covid-19. La bordul avionului de tip Boeing 737 erau 190 de persoane. Aeronava venea de la Dubai...

- Un fragment dintr-un ghetar situat pe versantul estic al piscului Grandes Jorasses, in partea italiana a masivului Mont Blanc, risca sa se prabuseasca din cauza temperaturilor ridicate, determinand evacuarea a mai multor zeci de rezidenti si turisti din zona, au anuntat joi autoritatile locale, potrivit…

- Doua persoane au murit si alte patru sunt date disparute in Mexic dupa trecerea furtunii tropicale Hanna, care a provocat inundatii in nord-estul tarii, au anuntat luni reprezentantii Protectiei Civile, citati de AFP. Cele doua victime sunt o femeie si fiica ei, luate de apele unui rau…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 16 sunt date disparute dupa ce o inundatie masiva a lovit un mic sat din Nepal miercuri seara, au declarat responsabili locali citati de DPA. Inundatiile provocate de muson au facut ca apele raului Bhotekoshi sa creasca, maturand o duzina de case…

- Cincizeci de persoane au murit, iar alte patru se aflau in stop cardio-respirator - o formula folosita in Japonia pentru a desemna morti inca neconstate de un medic -, a anunat marti un purtator de cuvant al Guvernului nipon, Yoshihide Suga, iar alte zece persoane erau date disparute in inundatii…

