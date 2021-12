Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in straie de preot ortodox a strigat catre Papa Francisc, numindu-l „eretic”, in timp ce Suveranul Pontif intra in Arhiepiscopia Ortodoxa din Atena. Un barbat in varsta, care parea sa fie preot ortodox, a strigat “Papa, esti un eretic” catre Papa Francisc, sambata, in momentul in care Suveranul…

- Vaccinarea e obligatorie la persoanele de peste 60 de ani, au anunțat autoritațile de la Atena. Masura, considerata una drastica, este luata pentru a frana raspandirea pandemiei. Oficialii greci au anunțat, de asemenea, ca persoanele nevaccinate pot fi amendate cu 100 de euro, in condițiile in care…

- Grecii care nu s-au vaccinat impotriva coronavirusului vor fi nevoiți sa prezinte un test negativ pentru COVID-19 pentru a putea intra in instituțiile de stat, banci, restaurante și magazinele de comerț cu amanuntul, noile masuri fiind anunțate dupa inca un record de infecții inregistrat marți, relateaza…

- Masura se va aplica de asemenea frizeriilor și saloanelor de coafura insa magazinele alimentare și lacașele de cult vor fi exceptate de la regula, potrivit Ekathimerini, relateaza Reuters.Autoritațile de la Atena au raportat 6.700 de noi infecții cu coronavirusul depistate in ultimele 24 de ore, cu…

- Papa Francisc va merge in vizita in Cipru si Grecia, inclusiv in insula Lesbos pentru a se intalni cu migranti, in perioada 2-6 decembrie, a declarat marti o sursa de la Vatican, relateaza Reuters. Suveranul pontif va ramane in Cipru in perioada 2-4 decembrie, prima sa vizita in insula mediteraneana,…

Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu si la care evolueaza Alexandru Mitrita, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa OFI Creta, intr-un meci din etapa a cincea a campionatului Greciei, potrivit news.ro.