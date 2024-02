Fermierii greci, cu tractoarele în Atena Zeci de fermieri greci și-au parcat marți tractoarele in fața Parlamentului din Atena, in semn de protest fața de creșterea costurilor, concurența straina, precum și fața de lipsa de masuri ale autoritaților legate de inundațiile, de pe urma carora a avut de suferit producția. Zeci de fermieri din toate zonele Greciei au mers marți cu tractoarele la Atena, intensificind astfel protestele care s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de fermieri greci și-au parcat tractoarele, marți, in fața parlamentului din Atena, in semn de protest fața de creșterea costurilor, concurența straina, precum și fața de lipsa de masuri ale autoritaților legate de inundațiile care i-au afectat in ceea ce privește producția, potrivit mediafax.…

- Sindicatele fermierilor greci negociaza cu guvernul premierului Kyriakos Mitsotakis de cateva saptamani, dar acuza ca masurile nu merg destul de departe pentru a raspunde preocuparilor manifestate, astfel ca marți vor intrat cu tractoarele in Atena și vor protesta in fața Parlamentului, relateaza Reuters.Printre…

- Trei oameni au fost uciși luni dimineața, dupa ce un barbat a deschis focul in sediul companiei maritine European Product Carriers, din Glyfada, o suburbie a capitalei Greciei, Atena, relateaza AFP, citata de Agerpres.Atacatorul a ucis doi barbați și o femeie, apoi s-a baricadat in birourile companiei.…

- Echipa masculina de tenis a Greciei a invins formatia Romaniei cu 4-0, in play-off-ul pentru Grupa Mondiala I a Cupei Davis, dupa ce Ioannis Xilas s-a impus in fata lui Luca Preda cu 6-1, 6-4, intr-un meci fara miza, jucat duminica la Atena. Xilas (22 ani, 1.286 ATP la simplu) a castigat dupa o ora…

- Echipa Romaniei intalneste reprezentativa Greciei, sambata și duminica, in Liossia Olympic Sports Hall din Atena, in play-off-ul pentru mentinerea in Grupa Mondiala I a Cupei Davis. Tragerea la sorți de vineri a stabilit ca meciul Stefanos Tsitsipas-Marius Copil sa fie primul al intalnirii. ...

- Fermierii din sudul țarii vin cu noi revendicari catre autoritați și anunța ca, in cazul nesoluționarii acestora in termen de 5 zile, vor ieși la proteste cu tehnica agricola. „Ne așteapta o catastrofa financiara și sociala. Vom fi falimentați, vor disparea mii locuri de munca, iar in locul nostru vor…

- Fermierii moldoveni au ajuns pe mana executorilor, dupa ce timp de doi ani au fost pe pierderi. Li se iau utilajele, terenurile, chiar și casele cu care au garantat imprumuturile bancare. O situație care pare desprinsa din romanele de final de secol XIX, cand țaranii romani au imprumutat bani ca sa-și…

- Grecia va rambursa luna viitoare, inainte de scadenta, imprumuturi in valoare de 5,3 miliarde de euro acordate de tarile din zona euro in cadrul primului pachet de asistenta financiara, iar autoritatile de la Atena spera sa repete miscarea in 2024, au declarat marti pentru Reuters mai multi oficiali…