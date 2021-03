Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU de vegetație uscata, pe 10 ha, la Garbova de Sus: Intervin pompierii din Aiud pentru lichidarea flacarilor Un incendiu a izbucnit duminica 7 martie, in localitatea Garbova de Sus, municipiul Aiud. Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație…

- INCENDIU la acoperișul unei case din Magina: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit duminica dimineața, in jurul orei 1.00, in localitatea Magina din municipiul Aiud. Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale și o autoscara pentru localizarea și lichidarea…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri in localitatea Dumbrava. Din primele informații, acoperișul unei cabane a luat foc. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj de prim-ajutor pentru localizarea și stingerea…

- INCENDIU in localitatea Dumbrava: Pompierii intervin pentru stingerea focului izbucnit la acoperișul unei cabane INCENDIU in localitatea Dumbrava: Pompierii intervin pentru stingerea focului izbucnit la acoperișul unei cabane Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de joi, 11 februarie, in jurul orei…

- INCENDIU in localitatea Daia Romana: Pompierii intervin pentru stingerea focului izbucnit la acoperișul unei anexe gospodarești Un incendiu a izbucnit in seara de 8 februarie, in jurul orei 22:30, in localitatea Daia Romana din județul Alba. Potrivit primelor informații, Garda de Intervenție Sebeș intervine…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o mașina in Aiud: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu la un autoturism a izbucnit marți, in jurul orei 16.00, in municipiul Aiud. Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale pentru localizarea și stingerea unui incendiu in municipiul Aiud. Este…

- Un incendiu izbucnit duminica seara la o casa de pe strada Gheorghe Doja din municipiul Suceava a distrus o mare parte din acoperiș și camera aflata la etajul casei. Flacarile au izbucnit dupa ora 22.00 din interiorul camerei aflate la nivelul superior al casei și s-au extins apoi la acoperiș. La ...

- Un incendiu a izbucnit luni dupa masa, in jurul orei 14.00 la acoperișul unei case de locuit din localitatea Berghin. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine cu 2 autospeciale și o ambulanța SMURD B2 pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit in localitatea…