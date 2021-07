Stiri pe aceeasi tema

- Provincia Columbia Britanica din vestul Canadei a decretat marti starea de urgenta din cauza raspandirii incendiilor care sunt asteptate sa creasca in amploare in urmatoarele zile, favorizate de temperaturile ridicate si de vant, noteaza AFP. "Am ajuns intr-un punct critic", a anuntat Mike Farnworth,…

- Guvernul a adoptat o OUG prin care pensionarea personalului de pe ambulanța și din unitațile de primiri urgențe (UPU) nu va mai fi obligatorie la 57 de ani. Ordonanta de Urgenta suspenda prevederile Legii 5/2021 privind statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor…

- Alte doua biserici au fost incendiate sambata in teritoriile autohtone din vestul Canadei, aducand la patru numarul bisericilor arse de la descoperirea a 1.000 de morminte anonime in apropierea unor foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni conduse de Biserica Catolica din Columbia Britanica, noteaza…

- O femeie de 67 ani din Galati a fost salvata, duminica, de pompierii militari, dupa ce bucataria de vara in care se afla s-a prabusit peste ea, anunța Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, femeia se afla in bucataria de vara in momentul in care, din cauza infiltratiilor…

- Mai multe localitați din Romania, inclusiv Bucureștiul, au simțit efectele ciclonului din Marea Neagra, care a adus vineri furtuni și ploi puternice, ce au provocat viituri, inundații, dar și pierderi de vieți omenești. Iar pericolul nu a trecut, fiind așteptate sambata noi reprize de vreme severa.…

- Meteorologii anunta ca, incepand de marti dupa-amiaza si pana joi seara, vor fi ploi, descarcari electrice, intensificari ale vantului, initial in vestul si nord-vestul tarii, iar apoi si in restul teritoriului. In Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, nordul Moldovei si in vestul si nordul Olteniei,…

- Mai mulți romani au bagat groaza in calatorii aflați pe aeroportul din Luton. S-au batut crunt, polițiștii englezi fiind nevoiți sa intervina de urgența. Bataie violenta a fost filmata in zona de așteptare. Mai mulți romani și-au imparțit pumni intre scaune, asta in timp ce persoanele din jur s-au panicat…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…