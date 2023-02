Stiri pe aceeasi tema

- Militarii Statelor Unite au intervenit sa doboare un obiect zburator neidentificat care survola teritoriul Yukon din nord-vestul Canadei. Atat avioanele moderne ale F-22 ale americanilor, cat și cele din Canada, au fost ridicate de la sol sa urmareasca traiectoria obiectului strain.Prim-ministrul Canadei,…

- Un nou obiect zburator misterios a fost doborat deasupra Americii de Nord, al doilea in aproximativ 24 de ore. A fost vorba despre un obiect mic și cilindric, care zbura deasupra Canadei, a transmis ministrul Apararii de la Ottawa. Ordinul de doborare a venit de la premierul Justin Trudeau, iar misiunea…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat sambata ca un „obiect neidentificat” a fost doborat de un avion de lupta american deasupra spatiului aerian canadian, la ordinul sau, transmite CNN, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un alt „obiect neidentificat” a fost doborat deasupra spațiului aerian nord-american, a confirmat premierul canadian Justin Trudeau, potrivit BBC. Potrivit oficialului, obiectul „a incalcat spațiul aerian canadian” și a fost doborat deasupra Yukon, in nord-vestul Canadei.

- Japanese Prime Minister Fumio Kishida is looking to Canada to help his country wean itself off fossil fuels from places such as Russia, according to AP News. Kishida was in Ottawa on Thursday for his first visit as Japan’s head of government, as part of a tour of other Group of Seven countries. Japan…

- In prag de Craciun, caderile masive de zapada nu au fost doar in SUA și Canada, ci și in majoritatea regiunilor din Japonia, ducand la moartea a 17 persoane in ultimele zece zile, potrivit unui bilant provizoriu publicat luni de o agentie guvernamentala, iar mii de locuinte de pe teritoriul tarii s-au…

- O racheta a fost descoperita, luni, intr-o livada, din apropierea orasului Briceni, din nordul Republicii Moldova, foarte aproape de granița cu Ucraina și Romania, relateaza deschide.md. Racheta a cazut in apropierea orasului Briceni, din nordul tarii, dupa valul intensiv de bombardamente rusesti care…

- O racheta a fost descoperita, luni, intr-o livada, din apropierea orasului Briceni, din nordul Republicii Moldova, relateaza deschide.md. Racheta a cazut in apropierea orasului Briceni, din nordul tarii, dupa valul intensiv de bombardamente rusesti care a vizat luni teritoriul Ucrainei. Obiectul exploziv…