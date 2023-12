VIDEO. Imaginile groazei de la cutremurul devastator din China: cel puțin 118 persoane, moarte și peste 500 rănite Cel puțin 118 persoane au murit și peste 500 au fost ranite intr-un cutremur in provinciile de nord-vest Gansu și Qinghai. Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a zguduit luni, cu puțin timp inainte de miezul nopții, o zona muntoasa din nordul platoului tibetan, provocand moartea a cel puțin 118 persoane și ranirea altor cateva sute, […] The post VIDEO. Imaginile groazei de la cutremurul devastator din China: cel puțin 118 persoane, moarte și peste 500 ranite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

