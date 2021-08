Au fost facute publice imaginile cu jaful din farmacie care a avut loc ziua in amiaza mare, pe data de 8 iulie, in sectorul 3 al Capitalei. Autorul a fost prins cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. In imagini se observa cum barbatul, acoperit de o masca de protecție și purtand pe cap […] The post VIDEO Imagini șocante cu un barbat care amenința cu un cuțit o farmacista. Cum a fost prins autorul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .