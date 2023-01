Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor de fizica de la colegiu din Ramnicu Valcea a fost filmat in timp ce sta intins pe catedra in timpul orei, in timp ce elevii fac tumbe. La un moment dat, o eleva il intreaba in gluma daca sa ii faca masaj. Imaginile revoltatoare au ajuns virale, iar Inspectoratul școlar a trimis o comisie…

- O componenta a unei rachete, care ajuta la propulsare, a fost scoasa la mal de valuri in zona Periboina – Sacele, fiind ridicata de pompierii constanteni, care au precizat ca nu prezinta niciun pericol. Obiectul va fi predat Ministerului Apararii Nationale. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politistii au fost sesizati, miercuri, ca o masina parcata pe un loc special destinat persoanelor cu dizabilitati ar fi fost ridicata fara motiv, relateaza News.ro. “La data de 4 ianuarie, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta…

- Un incendiu a izbucnit, luni dimineata, la locomotiva electrica a unui tren de calatori care circula pe ruta Orsova-Caransebes, cei 50 de calatori care se aflau in cele doua vagoane ale garniturii fiind evacuati fara probleme, a anunțat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. Incendiul…

- Un numar de o suta de consumatori au ramas nealimentati cu energie electrica, luni, in statiunea Lacu Rosu, din cauza zapezii care a cazut in zona, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita, au fost afectate doua posturi de transformare,…

- Sase persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs noaptea trecuta pe DN7, la Ramnicu Valcea, intre o autoutilitara si un TIR. Toate persoanele ranite se aflau in microbuz si au ramase blocate in autovehicul in urma impactului cu TIR-ul, fiind nevoie de interventia echipajelor de descarcerare…

- PNL Pitesti „a șters” fața primarului dintr-o fotografie de grup pe care a postat-o pe pagina sa de Facebook. Primarul Piteștiului este Cristian Gentea, de la PSD. Fotografia este de la o ceremonie de premiere a „elevilor de 10”. „Elevii de nota 10 ai Argeșului premiați astazi! 17 elevi din Argeș au…

- Inspectoratul de Poliție Ilfov a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu cu privire la posibila infracțiune de abuz in serviciu in legatura cu polițiștii filmați in timp ce percheziționau mai mulți elevi dintr-o școala din Jilava, potrivit unui comunicat al instituției. ”Urmare a petiției…