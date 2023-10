VIDEO. Imagini incredibile la un orfelinat din Giurgiu. Copii bătuți și amenințați de un polițist: ”Dacă-ți mai aud gura, te omor!” Incident deosebit de grav la un centru din Giurgiu. Un polițist a fost filmat in timp ce ii lovește și amenința cu moartea pe copii. Vișinel Balan, fostul vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, a postat pe Facebook un videoclip filmat la centrul Ansaloni din Giurgiu in care se observa cum un polițist […] The post VIDEO. Imagini incredibile la un orfelinat din Giurgiu. Copii batuți și amenințați de un polițist: ”Daca-ți mai aud gura, te omor!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Fostul subsecretar de stat din Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, Visinel Balan, a postat pe Facebook imagini șocante dintr-un alt centru de copii din Giurgiu.

