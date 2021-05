VIDEO Imagini impresionante din Giulești. Stadionul, la un pas de finalizare Stadionul din Giulești este aproape gata. Arena are gazon nou și au fost facute și primele probe ale instalației de sonorizare, anunța Compania Naționala de Investiții. “Suntem peste tot acasa” a rasunat pe noua arena cu care Giuleștiul se va putea mandri incepand din sezonul viitor al Ligii 1 la fotbal. Stadionul Rapid-Giulesti este unul […] The post VIDEO Imagini impresionante din Giulești. Stadionul, la un pas de finalizare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul din Giulești se apropie cu pași mari de finalizare: a fost terminata montarea gazonului, iar mai apoi au fost facute și probe ale instalației de sonorizare. Totul pare sa fie precum într-un vis pentru fanii Rapidului: la finalul sezonului care marcheaza revenirea echipei în…

- Imagini incredibile pe un drum din Cluj. O camera de bord a inregistrat momentul in care șoferul unui TIR, care transporta combustibil, a efectuat o depașire extrem de riscanta. Polițiștii s-au sesizat și l-au lasat, miercuri, pe șofer fara permis. Din imaginile video se poate vedea cum șoferul depașește…

- Imagini filmate de un cioban la o stana din Mureș au devenit virale și au decanașat zeci de comentarii intre cei care susțin vanarea urșilor despre care spun ca oricand pot deveni un pericol pentru oameni sau animale și intre activiștii de mediu. In filmulețele postate pe facebook se aud cei doi ciobani…

- Mii de oameni au fugit din calea unei morți ingrozitoare la mai multe ore de la erupția neașteptata a vulcanului Nyiragongo, situat in estul Republicii Democrate Congo, relateaza presa internaționala. Nyiragongo se invecineaza cu orașul Goma, cu o populație estimata neoficial la doua milione de locuitori.…

- Imagini șocante au fost transmise in direct de Televiziunea Publica Kan din timpul mișcarilor de strada. Un șofer, care le-a parut protestatarilor israelieni ca este arab, a fost scos cu forța din mașina, inconjurat de zeci de barbați și lovit cu salbaticie, potrivit Times of Israel. In imagini se observa…

- Lucrarile pentru stadionul Rapid avanseaza, iar noua arena din Giulești prinde contur. Azi, Compania Naționala de Investiții a publicat noi imagini cu viitoare arena a Rapidului, dezvaluind care este stadiul lucrarile la arena modernizata pentru Campionatul European. Astfel., constructorul a inceput…

- Codul galben de ninsori a adus ninsori abundente și pe alocuri viscolite in mai multe județe din țara. Județul Gorj se confrunta cu o situație deosebita dupa ce zapada viscolita a ajuns sa masoare in unele locuri peste cinci metri. CNAIR intervine cu autofreze, pentru ca zapada viscolita nu mai poate…