- Circulatia pe Podul Prieteniei de la Giurgiu se va desfasura cu dificultate marti, pe timpul zilei, pe o singura banda, iar pe timpul noptii vor fi perioade de timp in care traficul pe pod va fi restrictionat in totalitate, ca urmare a unor lucrari de reparatii pe partea bulgara. Reparațiile se vor …

- Un accident in care au fost implicate doua TIR-uri și doua autoturisme s-a produs marți pe A1. Mai multe persoane sunt ranite și elicopterul SMURD a fost trimis la fața locului. Circulația mașinilor este blocata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca patru autovehicule,…

- Trotinetele electrice de inchiriat vor fi interzise la Paris, incepand de vineri. Orașul va fi prima capitala europeana in care aceste mijloace de transport nu vor mai fi permise. ???????????? FLASH – In 1 week, there will no longer be any electric scooters available for shared use in #Paris. (Le Monde)…

- Trei indivizi sunt suspectați ca au dat atacuri in București de unde au furat peste 190.000 de euro din mai multe mașini parcate. Mai multe percheziții au avut loc, luni dimineața in Capitala, dar și in județul Ilfov. Cea mai mare captura a hoților a fost de 180.000 de euro, bani lasați de proprietar…

- Circulatia trenurilor intre statiile Vinga si Ortisoara, din județul Timiș, este afectata, inca din cursul noptii de sambata spre duminica, in urma unui „deranjament” aparut in linia de contact. In aceste conditii este posibil sa se inregistreze intarzieri, ca urmare a preluarii calatorilor de la trenurile…

- Cel putin cinci oameni au murit si 37 au fost raniti, printre care 11 copii, intr-un atac cu racheta al Rusiei asupra unei piete centrale din orasul Cernigau, din nordul Ucrainei, a informat sambata Ministerul de Interne de la Kiev, citat de agentiile internationale de presa, citata de Agerpres. Cernihiv????????,…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata, marti si miercuri, pe sectoarele de drum national, drumuri expres si autostrazi din judetele care se afla sub avertizari Cod portocaliu si Cod rosu de canicula. „Marti si miercuri, respectiv 25-26.07.2023, in intervalul orar 10:00 – 20:00, se vor institui restrictii…