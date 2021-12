Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 27 de persoane au murit, vineri, in urma unui incendiu care a izbucnit la o clinica de psihiatrie din orașul japonez Osaka, potrivit Reuters. Anchetatorii iau in calcul varianta potrivit careia focul ar fi fost pus intenționat. Incendiul a izbucnit la scurt timp dupa deschiderea clinicii la…

- Un grup de antivaxxeri din Dresda ar fi planuit sa-l ucida pe premierul statului Saxonia Michael Kretschmer, polițiștii germani efectuând miercuri o serie de percheziții în cadrul acestei anchete, relateaza The Guardian. Ancheta vizeaza un grup de activiști care discutau pe platforma…

- A șasea sesiune plenara a celui de-al 19-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) este in plina desfașurare la Beijing, iar comunitatea internaționala urmarește cu atenție desfașurarea evenimentului. Reuters scrie ca aceasta sesiune politica este considerata un eveniment important pe…

- ​Miniștrii și membrii civili ai consiliului de stat au fost arestați luni de armata, în Sudan, unde se deruleaza o lovitura de stat, relateaza Reuters și The Guardian. Informația privind arestarile a fost publicata pe Facebook, principalul grup politic prodemocrație transmițând ca…

- Fortele de politie din Germania, Italia si Bulgaria au arestat miercuri 11 persoane in cadrul unei anchete care a vizat fraude fiscale facute de organizatii de criminalitate organizata implicand comertul cu automobile de lux, a anuntat politia germana, potrivit Reuters si dpa. Patru persoane…