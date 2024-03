Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Garcia, cel mai tanar primar din Ecuador, si un consilier au fost gasiti impuscati mortal intr-o masina, duminica dimineata, a anuntat politia din aceasta tara sud-americana, care se afla in mijlocul unui val de violenta pe care autoritatile il pun pe seama traficului de droguri. Potrivit…

- Investigatia companiei a aratat ca numele, detaliile cartilor de identitate sau ale pasapoartelor, datele nasterii, numerele de telefon, adresele de e-mail si detaliile nationalitatii ar fi putut fi furate, le-a spus Air Europa clientilor sai intr-un e-mail care a fost vazut de Reuters. Air Europa a…

- Un oficial a facut anunțul! China va lua in considerare participarea la o conferinta de pace menita sa puna capat razboiului in Ucraina, pe care Elvetia, tara neutra, intentioneaza sa o gazduiasca in lunile urmatoare, a declarat luni ambasadorul Chinei la Berna, Wang Shihting, citat de Reuters. Wang…

- Italia vrea sa promoveze proiectele AI! Așa ca intentioneaza sa infiinteze un fond de investitii cu un capital initial de un miliard de euro (1,09 miliarde de dolari), pentru a promova proiectele de inteligenta artificiala (AI), a anuntat marti premierul Giorgia Meloni, transmite Reuters . Sustinut…

- ”Guvernul federal nu participa la programul de rascumparare de actiuni al Commerzbank, in curs de desfasurare”, a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant al Agentiei de Finante care gestioneaza investitiile de stat, atunci cand a fost solicitat sa comenteze. Commerzbank intentioneaza sa rascumpere…

- Guvernul de la Berlin se pregateste pentru o posibila nationalizare a operatiunilor germane ale Rosneft, inclusiv participatia grupului rus la rafinaria Schwedt, au declarat miercuri doua surse guvernamentale, citate de Reuters. Berlinul a plasat sub tutela activele germane ale Rosneft, inclusiv pachetul…

- Guvernul francez a trimis miercuri (31 ianuarie) vehicule blindate pentru a proteja o piața de alimente angro din Paris, dupa o escaladare a tensiunilor, cand fermierii au blocat autostrazile in Franța și Belgia și protestele s-au raspandit și in alte parți ale Europei, conform Reuters. Poliția franceza…