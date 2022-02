Stiri pe aceeasi tema

- Șase deputați din Parlamentul de la Chișinau au fost testați pozitiv cu COVID-19. Despre acest lucru a anunțat Igor Grosu, președintele Parlamentului. Președintele Parlamentului nu a oferit numele deputaților infectați cu COVID-19. „Vreau sa va anunț ca șase deputați sunt confirmați…

- Procuratura municipiului Balți aduce scuze oficiale lui Gheorghe Petic pentru dosarul fabricat in care era acuzat de viol. Mai exact, in nota informativ, semnata in numele procurorului, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Balti, Alexandru Celac, este menționat ca sint aduse „scuze…

- Politologul Dionis Cenușa critica declarațiile minitrului Justiției, Sergiu Litvinenco, adresate funcționarilor de stat care iși publica facturile la gaz. "Pe de o parte, suntem martorii unei incercari de a restricționa libertatea de expresie. Pe de alta parte, exponenții puterii fac aluzii ca va trimite…

- Medicul Adrian Marinescu, director medical al Institutul "Matei Balș" din Capitala, face apel la prudența si recomanda romanilor care merg in vizita de sarbatori sa se testeze sau daca se poate sa limiteze interacțiunile lungi pentru ca trebuie sa fim realiști ca suntem inca in pandemie.„Este important…

- Spotul publicitar difuzat de Seoul Milk arata un barbat filmand in secret un grup de femei pe un camp, care ulterior se transforma in vaci.Compania a inlaturat reclama de pe Youtube dupa ce a fost puternic criticata pe platformele social media insa ea s-a viralizat din nou dupa ce unii utilizatori au…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține ca un fost șef al unei intreprinderi de stat din R. Moldova și-a cumparat o insula in Marea Mediterana. Declarația a fost facuta azi in cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”, transmite ZdG. Igor Grosu nu a precizat despre cine este vorba,…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o reacție in urma criticilor dupa majorarea simțitoare a salariilor judecatorilor Curții Constituționale. „Ințeleg ca vine in disonanța cu ce am promis noi, dar vreau sa ma adresez catre cetațeni, credeți-ma aceasta instituție noi trebuie sa o flancam,…

- Activitatea Moldovagaz a ajuns in vizorul guvernarii. Presedintele Parlamentului spune ca, in scurt timp, urmeaza a fi inregistrat un proiect de lege prin care Curtea Conturi va obtine prerogativa de a verifica modalitatea in care sunt gestionati banii la Moldovagaz, noteaza IPN.