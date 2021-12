Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 35 de ani a cazut, duminica, cu mașina in raul Dambovița, in zona Podului Ciurel din Capitala. Pompierii chemați sa intervina au reușit sa-l scoata din mașina, iar echipajul SMURD face, la ora transmiterii acestei știri, eforturi pentru a-l salva. Autoturismul s-a scufundat parțial…

- Patru tineri au fost raniti, miercuri seara, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, in Botoșani. Potrivit ISU Botoșani, accidentul a avut loc pe strada Bucovina din municipiul Botoșani, la ieșirea spre Curtești. Patru tineri au fost raniți dupa ce autoturismul in care se aflau…

- O mașina a Jandarmeriei a cazut luni dimineața, intr-un șanț de pe marginea Șoselei Fundeni din Capitala. Trei jandarmi se aflau in mașina care s-a rasturnat chiar pe șoseaua Fundeni, in apropierea Spitalului Fundeni din Capitala. Niciunul dintre oamenii legii nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.…

- Un incident cumpli s-a petrecut in localitatea Dumbrava, din județul Dambovița. Un tanar in varsta de 18 ani și o fata de 14 ani au murit, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier petrecut pe DN 22. Din primele informații, se pare ca mașina in care se aflau tinerii a lovit frontal…

- O mașina de Poliție a fost implicata, marți dupa-amiaza, intr-un accident, pe Calea Vacarești din Capitala. Un biciclist in varsta de 65 de ani a fost ranit. Circulația tramvaielor in zona a fost blocata. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, conducatorul unei autospeciale de Poliție care se deplasa…

- Trei case au fost mistuite de flacari, joi seara, in sectorul 3 din Capitala. In total, 300 de metri patrați au fost cuprinși de valvataile violente. Alarma s-a dat in jurul orei 20.00, pe Strada Detașamentului, din sectorul 3, incendiul izbucnind inițial la o casa. Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale…

- O mașina oficiala din coloana premierului Florin Cițu a avut un accident ușor, joi dupa-amiaza, dupa ce a plecat de la sediul Prefecturii Valcea. In mașina din coloana oficiala nu se mai afla niciun demnitar dintre cei care l-au insoțit pe prim-ministru la Prefectura Valcea. Autoturismul a parasit locația…