VIDEO-FOTO Maraton de tatuaje, în acest weekend, la Brașov In acest weekend la Brașov va avea loc un maraton de tatuaje, in scop caritabil. Astfel, in zilele de 11 și 12 noiembrie, brașovenii, dar și turiștii sunt așteptați sa iși faca tatuaje, iar banii pe care ii platesc pentru ele vor fi donați la cateva case de copii din județ. Incercam sa ajutam cateva case de copii din Brasov, Sacele și Bradet, avem o convenție scrisa cu cei de la DGASPC Brașov. Noi incercam sa fim diferiți și sa ajutam fiecare copil in parte prin indeplinirea unei dorințe. Am fost in cele 5 case de copii și i-am ascultat pe fiecare in parte, astfel ne-am dat seama ca nu au nevoie… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

