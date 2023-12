Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan spune ca acțiunile prim-ministrului Benjamin Netanyahu asupra Gaza nu sunt „nu sunt diferite” de cele ale liderului nazist Adolf Hitler, relateaza agenția oficiala Anadolu.Nu este prima data cand Erdogan compara Israelul cu Germania nazista, iar in iulie 2014,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus președintelui Joe Biden, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Statele Unite au responsabilitatea istorica de a obține cat mai curand posibil o incetare durabila a focului in conflictul din Fașia Gaza, a anunțat joi, 14 decembrie, biroul liderului de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi judecat la un moment dat ca criminal de razboi pentru ofensiva Israelului in Fasia Gaza, transmite Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi in cele din urma judecat ca un criminal de razboi din cauza ofensivei in curs a Israelului in Fasia Gaza si a criticat totodata tarile occidentale care sprijina Israelul, cerand totodata o reforma…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi in cele din urma judecat ca un criminal de razboi din cauza ofensivei in curs a Israelului in Fasia Gaza si a criticat totodata tarile occidentale care sprijina Israelul, cerand totodata o reforma…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins sambata apelurile administratiei americane care preseaza Ankara sa rupa legaturile cu miscarea palestiniana Hamas, transmite AFP, conform Agerpres.In cursul unei vizite in Turcia in aceasta saptamana, Brian Nelson, subsecretar pentru terorism si infractiuni…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri, 25 octombrie, ca nu va mai vizita Israelul, din cauza razboiului „inuman” din Gaza impotriva Hamas, organizatie pe care el nu o considera terorista, ci un grup de eliberare care lupta pentru a proteja pamantul si poporul palestinian, a transmis…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este important ca legile razboiului sa fie respectate de Israel, care ataca Fașia Gaza ca raspuns la loviturile surpriza lansate de Hamas asupra teritoriului sau, sambata, 7 octombrie, relateaza AFP, citata de France 24, și News.ro.Premierul israelian…