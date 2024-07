Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a calificat gafa lui Joe Biden, care l-a prezentat joi ca ”presedintele Putin” in timpul Summitului aniversar al NATO de la Washington, drept o ”eroare care poate fi uitata”. ”Este o eroare. Cred ca Statele Unite i-au sustinut mult pe ucraineni. Putem uita anumite erori, cred ca este cazul si acum”, […] The post Ce spune Zelenski, dupa ce Biden l-a prezentat drept „presedintele Putin” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .