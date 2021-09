Superstarul pop britanic Elton John a anuntat miercuri lansarea, luna viitoare, a unui nou album intitulat ''The Lockdown Sessions'', conceput in timpul perioadei de carantina in colaborare cu o pleiada de alti artisti, informeaza AFP. Albumul cu 16 piese, care va fi lansat la data de 22 octombrie, include zece piese noi, printre care se numara colaborari cu artisti precum Dua Lipa, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Wonder si Stevie Nicks. The last thing I expected to do during lockdown was make an album but here it is. Thank you to everyone who came together…