- Mai mulți elevii romani au dansat Hora Unirii in Piața Bobalna din municipiul Dej și au participat la o ședința foto alaturi de oficialii locali, potrivit imaginilor postate pe Facebook și semnalate de publicația locala Ziar de Cluj. Potrivit afișului oficial al festivitaților organizate cu ocazia Zilei…

- Pe majoritatea dintre noi ne deranjeaza frigul, iar ieșitul afara poate fi un adevarat chin, mai ales cand vorbim despre grade in minus, dar se pare ca unii vor sa se bucure de vreme, indiferent ca e cald sau nu. Spre exemplu, un clujean a renunțat la statul in casa și la ceaiul cald, in favoarea vremii…

- Gigantul feroviar rusesc RZhD și-a cerut scuze proprietarilor unei pisici care a murit dupa ce a fost aruncata dintr-un tren al companiei de catre o femeie care era conductor. Pisica a fost gasita moarta, in condițiile in care in Rusia au fost minus 30 de grade, scrie BBC.

- Gerul a inlocuit viscolul și ninsorile, iar valul de aer polar s-a extins și in zonele care nu au fost lovite de fenomene extreme. Sunt temperaturi negative in toata țara miercuri dimineața. Temperatura resimțita a coborat aproape de -20 de Celsius, la Targu Secuiesc. A fost o noapte geroasa și in Capitala,…

- Pompierii impreuna cu polițiștii locali și-au intensificat misiunile de patrulare in vederea identificarii oamenilor fara adapost, dar și pentru transportul acestora la locurile de cazare special amenajate. O astfel de acțiune a avut loc in aceasta seara, in municipiile Botoșani și Dorohoi, fiind gasite…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, anunta ca saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi de minus 10, pana la minus 15 si chiar minus 20 de grade Celsius, in conditiile patrunderii unei mase de aer polar. Cele mai scazute temperaturi ale acestei perioade geroase…

- Meteorologii prognozeaza ca in urmatoarele zile temperaturile vor fi apropiate de medie in intreaga țara, insa apoi vremea se va raci considerabil, cu temperaturi ce pot ajunge pana la minus 14 grade Celsius in zonele montane, conform prognozei pentru perioada 4 – 17 decembrie. In Banat, primele zile…