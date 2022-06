VIDEO. După ultimele masacre, americanii au ieșit în stradă să ceară schimbarea legislaţiei asupra armelor Zeci de mii de oameni au protestat in SUA pentru a cere legi mai stricte privind controlul armelor, dupa atacurile in masa recente, scrie BBC. Cei care au participat la sutele de marsuri au scandat „Nu vreau sa fiu impuscat”. Nouasprezece copii si doi adulti au fost ucisi in atacul armat din 24 mai de […] The post VIDEO. Dupa ultimele masacre, americanii au ieșit in strada sa ceara schimbarea legislatiei asupra armelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

