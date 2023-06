Mai multe focuri de arma au fost trase, vineri, pe Aeroportul International Chisinau, doua persoane fiind ucise. Fortele de ordine au capturat suspectul, un cetatean strain, caruia nu i s-a permis intrarea in tara. Barbatul a fost ranit in timpul operatiunii de prindere. Activitatea aeroportului a fost intrerupta, transmite NewsMaker Moldova. UPDATE Organele de forța […] The post VIDEO. Doi morți pe aeroportul din Chișinau. Atacatorul, un barbat din Tadjikistan caruia nu i s-a permis intrarea in tara. Mesajul Maiei Sandu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…