Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui articol publicat de redactia ziarului 7 Est, administratorul Restaurantului Vivo a transmis un punct de vedere. „Stimata redacție 7est.ro, Dorim sa va solicitam sa ne acordați un drept la replica la articolul aparut in data de 15.12.2022 cu titlul „Patronii burgeriilor Vivo pun in pericol…

- Omul de afaceri Mohammad Murad va scoate la vanzare Hotelul Majestic din Mamaia la un preț de minimum 7,5 milioane de euro, scrie Profit.ro . Antreprenorul vrea sa vanda atat hotelul, cat și gradina de vara și parcarea, in suprafața totala de aproximativ 15.000 metri patrați. Imobilul este dotat cu…

- Timpul este foarte important atunci cand conduci o afacere. Organizarea muncii și respectarea cerințelor legale sunt prioritare pe lista unui antreprenor, tocmai de aceea aportul specialiștilor colaboratori este esențial. Oricine a pornit o cariera in domeniul de business știe deja cat de solicitante…

- In noaptea de marti spre miercuri, numarul de pelerini care au venit la Iasi, au stat la rand cateva ore si s-au inchinat la moastele Sfintei Parascheva si ale Sfantului Paisie de la Neamt a depasit borna de 100.000. Conform autoritatilor, pe tot parcursul zilei de marti, s-au aflat in permanenta intre…

- Tragedie intr-o comuna din judetul Iasi. Un copil de doi ani a murit, dupa ce a fost calcat cu masina de propria mama. Femeia isi parca autoturismul si fara sa observe l-a lovit pe cel mic. Incidentul s-a petrecut, luni, femeia apeland numarul unic de urgenta 112. Ea le-a spus politistilor ca, in timp…

- Sute de fire de flori de culorile alb, roz si albastru au fost asezate pe tot parcursul zilei de ieri pe baldachinul din curtea interioara a Catedralei Mitropolitane, unde va fi scoasa din aceasta dimineata racla cu moastele Sfintei Parascheva. Aranjamentele florale sunt aduse pentru al 19-lea an la…

- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi deschide anul universitar 2022 - 2023 printr-o ceremonie festiva organizata in Aula Magna "Mihai Eminescu" a institutiei de invatamant superior. La eveniment participa prof.dr. Tudorel Toader, rectorul universitatii, care a facut o prezentare in deschiderea…

- In fiecare an, in Sectia de Oncologie Pediatrica de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi sunt diagnosticati 80 de copii cu cancer, din toata regiunea Moldovei. Anul acesta, pana in momentul de fata, au fost depistate 50 de cazuri noi, iar pana la jumatatea acestui an, deja erau inregistrate 500…