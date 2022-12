Stiri pe aceeasi tema

- Disney urmeaza sa inceapa concedierile. Directorul executiv Bob Chapek a scris: „Va trebui sa luam decizii dure și incomode.” Walt Disney Co intentioneaza sa inghete angajarile si sa reduca unele locuri de munca, in timp ce se straduieste sa treaca serviciul de streaming Disney+ pe profitabilitate pe…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair a prognozat luni ca va deveni singurul mare transportator low-cost din Europa iar directorul sau general Michael O’Leary a sustinut ca extinderea decalajului in materie de costuri va face din rivalii easyJet si Wizz tinte pentru o eventuala preluare, transmite Reuters,…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a calificat vineri razboiul Rusiei din Ucraina drept un conflict sacru cu Satana, avertizand ca Moscova ar putea trimite toți dușmanii sai in focurile eterne ale Gheenei, transmite Reuters. Medvedev, care, in calitate de președinte intre 2008 și 2012, se prezenta…

- Producatorul finlandez Nokian Tyres va investi 650 milioane euro pentru a construi o fabrica de anvelope la Oradea, scrie Reuters. Compania a ieșit de pe piața rusa și vrea sa compenseze pierderile de acolo. Fabrica va produce anvelope pentru autoturisme și producția de serie ar trebui sa inceapa in…

- The European Union struck a deal on Thursday on a law to effectively ban the sale of new petrol and diesel cars from 2035, aiming to speed up the switch to electric vehicles and combat climate change, according to Reuters. Negotiators from the EU countries and the European Parliament, who must both…

- Ministrul german de interne l-a demis, marți, pe șeful agenției de securitate cibernetica naționala, suspectat anterior de legaturi cu Rusia și de faptul ca a compromis agenția fața de interesele rusești, a anunțat un purtator de cuvant al ministerului german, citat de Reuters. Arne Schonbohm a fost…

- Doi cetateni rusi care au fugit din calea recrutarii militare solicita azil in Statele Unite, dupa ce au ajuns cu barca in Alaska, transmite Reuters. Cei doi au ajuns marți pe insula Saint Lawrence din vestul statului Alaska și se afla acum in custodia federala la Anchorage pentru a fi verificați și…

- Two top European Commission officials called on Tuesday for joint borrowing by the 27-nation European Union to finance a response to the energy price crisis that is threatening to plunge the bloc into recession, according to Reuters. In an op-ed in the Irish Times, European Economic Commissioner Paolo…