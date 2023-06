Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a anunțat ca incepand din 21 iunie 2023, romanii pot investi in titlurile de stat Tezaur, cu maturitați de 1 și 3 ani. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. Dobanzile anuale pentru aceste titluri de stat sunt de 6,50% și, respectiv, 7,30%…

- Aproximativ 100.000 de persoane sunt diagnosticate cu cancer in Romania in fiecare an, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la Institutul Clinic Fundeni, potrivit Agerpres. „In fiecare an, in Romania, sunt inregistrate circa 100.000 de persoane care sunt diagnosticate cu cancer, dintre…

- 1 iunie vine cu și mai multa atenție pentru copiii bolnavi internați la Institutul Clinic Fundeni. Au fost diagnosticați cu diverse forme de cancer, dar azi s-au gandit doar la reintoarcerea in mijlocul celor de varsta lor, la viitorul lor.

- Noi inscrieri in programul Casa Verde, de aceasta data pentru regiunea Nord-Est. Romanii din județele Bacau, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț care au vrut sa-și instaleze panouri fotovoltaice cu bani de la stat și-au putut depune dosarele incepand cu ora 10.00.

- La Spitalul Clinic de Urgența București (Floreasca), s-a realizat o noua prelevare de organe (cord, ficat, rinichi) de la un pacient aflat in moarte cerebrala, intervenție salvatoare pentru patru pacienți, a anunțat Agenția Naționala de Transplant pe Facebook. ”Un pacient de 16 ani, aflat pe ECMO așteptand…

- Irene-Ecaterina, fiica de aproape 5 ani a arhidiaconului Mihail Buca, protopsaltul Catedralei Patriarhale, a primit o veste nemaipomenita de la medici, dupa ce a facut analizele chiar inainte de Invierea Domnului. Astfel, conform raportului de analize medicale, in maduva micuței Irene nu mai exista…

- ”Incepand de miercuri, 12 aprilie, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 6,70%, 7,30%, respectiv 7,70%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata”, informeaza Ministerul Finantelor. Titlurile de stat…