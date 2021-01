Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a criticat initiativa ministrului Justitiei ce vizeaza desfiintarea Sectiei Speciale pe motiv ca Romania se afla intr-o "criza economica evidenta". Presedintele PSD a amintit ca CSM a dat aviz negativ pe unui proiect similar. Marcel Ciolacu se opune desfiintarii Sectiei Speciale. „Avem…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie: Puterea legislativa trebuie sa desfiinteze neconditionat Sectia speciala pentru investigarea infractiunilor din justitie, iar nu sa o translateze integral in alte structuri de parchet Asociatia Forumul Judecatorilor…

- ”Premierul-Datorie Cițu este suparat ca Bruxelles-ul a dezvaluit cat de tare i-a mințit el pe romani cand a umflat din pix valoarea finanțarilor acordate economiei pentru a depași criza COVID-19. In realitate, pe mana lui Cițu, Romania a atins recordul celui mai firav pachet de stimulare dintre țarile…

- Stelian Ion, ministrul Justiției din partea USR PLUS, a inițiat un proiect de lege care desființeaza celebra Secție Speciala (SIIJ – Secția pentru Investigarea Infracțiunilor in Justiție), lansata cu scandal in 2018, in plin asalt PSD impotriva justiției, de celebrul Tudorel Toader. Inițiativa proaspatului…

- „Categoric vom vota impotriva pentru ca nu poti sa treci peste o decizie a specialistilor. Daca specialistii ar fi spus ca nu este bine ... noi am vazut cum a functionat Justitia fara aceasta sectie. Din punctul meu de vedere, nu a functionat cum ar trebui sa functioneze intr-un stat democratic, dar…

- Complexul Energetic Oltenia intra în etapa finala a procesului de evaluare a Planului de restructurare și decarbonare, cea a notificarii Comisiei Europene. Reprezentanții companiei spun ca au spus oficialilor de la Bruxelles ca principala sursa de venituri este vânzare de energie electrica,…

- Dupa ce la Iași a construit un ansamblu imobiliar pe un teren de 12 hectare primit cadou din partea Primariei in 2004, omul de afaceri Iulian Dascalu vrea sa ridice și in București un proiect similar, in apropiere de Romexpo, pe un teren care este evaluat la peste 300 de milioane de euro. Cele doua…